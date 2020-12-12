2006'da yayımlanan rapora göre hangisi ABD'de yılda 7000'den fazla kişinin ölümüne yol açmaktadır sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 2006'da yayımlanan rapora göre hangisi ABD'de yılda 7000'den fazla kişinin ölümüne yol açmaktadır?

A: Köpek balığı saldırısı

B: Selfie çekmek

C: Doktorların kötü el yazısı

D: Fıstık alerjisi

Doğru cevap: C: Doktorların kötü el yazısı