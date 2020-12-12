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    2006'da yayımlanan rapora göre hangisi 'de yılda 7000'den fazla kişinin ölümüne yol açmaktadır?

    2006'da yayımlanan rapora göre hangisi 'de yılda 7000'den fazla kişinin ölümüne yol açmaktadır sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    2006'da yayımlanan rapora göre hangisi 'de yılda 7000'den fazla kişinin ölümüne yol açmaktadır sorusunun yanıtı Kim Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 2006'da yayımlanan rapora göre hangisi ABD'de yılda 7000'den fazla kişinin ölümüne yol açmaktadır?

    A: Köpek balığı saldırısı

    B: Selfie çekmek

    C: Doktorların kötü el yazısı

    D: Fıstık alerjisi

    Doğru cevap: C: Doktorların kötü el yazısı

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    Haberler Güncel 2006'da yayımlanan rapora göre hangisi ABD'de yılda 7000'den fazla kişinin ölümüne yol açmaktadır?