Başkan Erdoğan, AB Liderler Zirvesi'nden çıkan kararı değerlendirdi: Oyunları boşa çıktı. Çünkü Türkiye haklı... Recep Tayyip Erdoğan , dün Azerbaycan dönüşü gündemi değerlendirdi. ABD'ninhakkında savurduğu tehditler hakkında "Şu anda Amerika'nın kalkıp CAATSA diye bir olayla Türkiye'yi karşı karşıya getirmesi, bir defa NATO 'daki çok önemli bir ortağına yapılan bir saygısızlıktır" dedi.Dün, Üsküdar'daki Hz. Ali Cami'sinde cuma namazını kılan Başkan Erdoğan, kritikAvrupa Birliği üyesi aklıselim sahibi ülkeler olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardı. Şimdi Mart 2021'deki zirvede yeni bir hazırlığın yapılması gibi beklenti var.Oradan da herhangi bir şey çıkması mümkün değil. Çünkü Türkiye için haklı olan bir süreç var. Zira şu anda AB üyesi ülkelerin Vize serbestisinden tutun,kadar.

Azeri kardeşlerimiz bir işgalin altındaydı. Bu işgal süreci içerisinde çok sabrettiler. Bu işgal noktasındave burada adil bir netice elde edilemedi.Ama dün Azerbaycan'daki Azeri kardeşlerimizin heyecanı çok ama çok farklıydı. Gerek Azerbaycan lideri İlham Aliyev kardeşim, değerli eşleri, eşim ve şahsım, tüm heyetimiz orada hakikaten Azerbaycan'la Türkiye'nin kucaklaşmasının da en güzel örneklerini verdik.Başkan Erdoğan, dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda katıldı. CHP 'deki taciz skandallarıyla ilgili de "Her tecavüzün, her tacizin, her hırsızlığın hesabını vereceksiniz" açıklamasını yaptı.Senatosu, S-400 ile ilgili Türkiye'ye yaptırım kararını onayladı. Tasarı, üçte ikiden büyük oy çokluğuyla geçtiği için Trump'ın vetosu geçersiz kılınabilecek. Trump, 12 yaptırım maddesinden en az 5'ini uygulayabilecek.

Eximbank kredi uzatımına son verebilir.Dayanıklı mal veya teknoloji ithali durabilir.Yaptırım uygulanan kişiye kredi yasağı gelebilir.IMF ve Dünya Bankası'ndan kaynak engellenebilir.Kişinin ABD piyasasındaki işlemleri kısıtlanabilir.Mal ve hizmet tedarik etmek durdurulabilir. Döviz alım-satım işlemi engellenebilir.Ödeme veya kredi aktarımına yasak gelebilir.Yaptırım uygulanan kişinin ABD'de mülk alması engellenebilir.Yaptırım uygulanan tarafa yatırım engellenebilir.Kişilere vize kısıtlaması getirilebilir.ABD Başkanı, yaptırım uygulanan tarafın yöneticilerine yaptırımları uygulayabilir.