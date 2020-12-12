1936'da Olimpiyat'ta bayrağının Haiti bayrağıyla aynı olduğunu fark edip bayrağına sarı bir taç ekleyen ülke hangisidir?

1936'da Yaz Olimpiyatları'nda bayrağının Haiti bayrağıyla aynı olduğunu fark edip bayrağına sarı bir taç ekleyen ülke hangisidir sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Google ile ilgili sorulan soru geceye damgasını vurdu. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 1936'da Yaz Olimpiyatları'nda bayrağının Haiti bayrağıyla aynı olduğunu fark edip bayrağına sarı bir taç ekleyen ülke hangisidir?

A: Lihtenştayn

B: Andorra

C: Lüksemburg

D: San Marino

Doğru cevap: A: Lihtenştayn