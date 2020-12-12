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    • 12.12.2020 23:45
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    1936'da Olimpiyat'ta bayrağının Haiti bayrağıyla aynı olduğunu fark edip bayrağına sarı bir taç ekleyen ülke hangisidir?

    1936'da Yaz Olimpiyatları'nda bayrağının Haiti bayrağıyla aynı olduğunu fark edip bayrağına sarı bir taç ekleyen ülke hangisidir sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    1936'da Yaz Olimpiyatları'nda bayrağının Haiti bayrağıyla aynı olduğunu fark edip bayrağına sarı bir taç ekleyen ülke hangisidir sorusunun yanıtı Kim Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Google ile ilgili sorulan soru geceye damgasını vurdu. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 1936'da Yaz Olimpiyatları'nda bayrağının Haiti bayrağıyla aynı olduğunu fark edip bayrağına sarı bir taç ekleyen ülke hangisidir?

    A: Lihtenştayn

    B: Andorra

    C: Lüksemburg

    D: San Marino

    Doğru cevap: A: Lihtenştayn

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    Haberler Güncel 1936'da Olimpiyat'ta bayrağının Haiti bayrağıyla aynı olduğunu fark edip bayrağına sarı bir taç ekleyen ülke hangisidir?