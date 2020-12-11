Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Koronavirüse yakalanan kişilerde iktidarsızlık ve kısırlık görülüyor!

DÜNYADA 50 CİVARINDA YAYIN VAR

Konuyla ilgili şimdiye kadar 50 civarında yayın olduğunu ifade eden Prof. Dr. Usta, "Bu yayınların önemli kısmı üreme sistemi üzerine olan etkisi. Üreme üzerine etkisinde, akciğerlerde koronavirüsün hedef olarak seçmiş olduğu EYS 2 reseptörün aynı zamanda testislerde de olduğu iddia ediliyor. Dolayısıyla bu virüsün testisi hedef doku olarak seçip, birtakım yıkımlara sebebiyet verdiği ve sperm üretimi üzerine olumsuz etkilere neden olduğunu gösteren çalışmalar var. Yani beklenti bu durumda şu olabilir; bu hastalığı geçirenlerde belli bir dönem sonra sperm üretiminde ve sperm sayı ile hareketinde azalma olması. Kadın doğum olayı olarak baktığımızda da görünen, erken doğumlara sebebiyet verebileceği" dedi.