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    • 11.12.2020 20:33
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    Son dakika: 'in Hizan ilçesinde 'ya ait 30 kilogram el yapımı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

    Son dakika haberi... 'in Hizan ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş el yapımı ve yaşam malzemesi ele geçirildi. talimatıyla, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

    Bitlis'te PKK'ya büyük darbe

    Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, Hizan ilçesinin Koçyiğit köyü kırsalında, terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve madde olduğu bilgisi alındı.

    OPERASYON DÜZENLENDİ
    Bunun üzerine, 'lı teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla operasyon düzenlendi.

    "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2020-95" adı verilen operasyonda, Koçyiğit köyü kırsalında toprağa gömülü bidon ve sığınakta, toprağa gömülü 30 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, 5 M-16 piyade tüfeğine ait mekanizma, RPG-7 sevk fişeği, mermi, keskin nişancı silah kılıfı, 3 şarjör kılıfı, 6 akü, 4 tane 4'lü pil bloğu, 3 kalem pil, 2 gizleme ağı, 10 metre elektrik kablosu, güneş paneli, yanmış telsiz ve anteni, şemsiye, 3 testere, kazma, kürek ve çok miktarda mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    İMHA EDİLDİ
    talimatıyla, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

    Sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Bitlis'in Hizan ilçesinde PKK'ya ait 30 kilogram el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi