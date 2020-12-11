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    • 11.12.2020 12:01
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    SON DAKİKA: Hablemitoğlu suikastıyla ilgili flaş gelişme: Kilit isim Bozkır’ın iadesinin önündeki engel kalktı

    Son dakika haberine göre, Öğretim Üyesi Doç. Dr. suikastının kilit şüphelisi ’ın(46), iltica talebinin reddine ilişkin Yüksek Mahkemesi’ne yaptığı itiraz 8 Aralık’ta reddedildi. Verilen kararla Bozkır’ın ’ye iadesinin önündeki engel kalktı.

    DHA
    Hablemitoğlu suikastıyla ilgili flaş gelişme

    Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Doç. Dr. suikastının kilit şüphelisi 'ın, 'da sığınma talebinin reddine ilişkin Yüksek Mahkeme'de yaptığı itiraz da kabul edilmedi. Böylece iltica talebi nihai olarak reddedilen Bozkır hakkında, iade kararı çıkarılmasının önündeki engel de kalkmış oldu. Adli kontrole tabi tutulan Bozkır'ın, iade kararı alınmasının ve itiraz ve üst başvuru yollarının tükenmesinin ardından 'ye iade edilmek üzere gözaltına alınacağı öğrenildi.



    GEÇEN YIL UKRAYNA'DA YAKALANMIŞTI
    18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının faili olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Nuri Gökhan Bozkır, Temmuz 2019'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yakalanmıştı.

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