Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Bursa Mustafakemalpaşa, büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.



OLUMSUZ BİR İHBAR GELMEDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Balıkesir. Susurluk ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.