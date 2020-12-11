Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de saat 17.37'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
Merkez üssü Susurluk olarak belirtilen depremin yerin 7 km altında meydana geldiği belirtildi.
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Susurluk (Balikesir)
Tarih-Saat : 11.12.2020, 17:37:49 TSİ
Enlem : 39.9901 N Boylam : 28.1961 E
Derinlik : 7.00 km
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Bursa Mustafakemalpaşa, büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
OLUMSUZ BİR İHBAR GELMEDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Balıkesir. Susurluk ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.12.11 17:37:49 40.0047 28.1988 11.8 -.- 4.1 3.9 TASKOPRU-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2020.12.11 16:38:05 38.5605 41.4388 1.9 -.- 2.6 -.- AGILLI-(MUS) İlksel
2020.12.11 15:47:24 37.8617 26.6400 18.6 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.11 15:18:16 38.9862 26.9477 5.0 -.- 1.5 -.- DELIKTAS-DIKILI (IZMIR) İlksel
2020.12.11 14:30:37 37.8795 26.9045 13.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.11 14:06:05 36.8375 28.3337 8.5 -.- 1.7 -.- ADAKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2020.12.11 14:01:12 35.7512 26.4733 85.1 -.- 3.4 3.5 AKDENIZ İlksel
2020.12.11 13:50:00 36.1142 33.5682 0.0 -.- 1.1 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2020.12.11 13:40:04 40.1878 37.0302 6.1 -.- 2.0 -.- MESCITKOY-ALMUS (TOKAT) İlksel
2020.12.11 13:33:19 37.8782 27.0542 2.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.11 13:30:24 39.3068 26.0423 3.7 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.11 13:22:10 37.7765 26.9545 12.6 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.11 13:04:04 38.8192 27.2220 3.3 -.- 1.7 -.- SIYEKLI-(MANISA) İlksel
2020.12.11 12:39:36 38.1423 38.5613 2.5 -.- 1.9 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2020.12.11 12:33:58 37.8940 27.2530 11.8 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.11 12:29:41 37.8692 26.9482 9.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.11 12:27:38 39.3888 25.8318 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.11 12:19:34 40.0042 34.2807 4.8 -.- 1.8 -.- CICEKLIKELLER-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2020.12.11 12:14:23 37.8388 27.1510 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.11 11:54:22 37.1173 34.9385 5.0 -.- 1.9 -.- TASOBASI-TARSUS (MERSIN) İlksel
2020.12.11 11:34:40 40.5718 28.9938 5.0 -.- 1.3 -.- SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2020.12.11 11:07:32 38.3772 38.7963 4.8 -.- 2.0 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2020.12.11 09:46:46 40.4207 34.3063 5.0 -.- 2.1 -.- TUGLU-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2020.12.11 09:42:09 37.8983 26.9158 3.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.11 08:48:37 39.2392 41.6095 12.6 -.- 1.4 -.- GORGU-VARTO (MUS) İlksel
2020.12.11 08:02:25 39.3278 25.8227 5.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.11 07:48:23 39.3415 25.8787 6.4 -.- 2.7 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.11 07:47:46 39.3525 25.8698 8.7 -.- 2.9 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.11 07:40:31 40.8235 28.0698 14.7 -.- 3.1 3.0 MARMARA DENIZI İlksel
2020.12.11 07:35:33 37.9347 26.8993 14.4 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.11 06:46:30 37.8345 26.9422 11.8 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.11 06:41:28 37.8110 26.6867 21.7 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel