11 Aralık koronavirüs tablosu hakkındaki araştırmalar özellikle şu saatlerde yoğunluk kazanırken milyonlarca Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayı beklemeye başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 206 bin 202 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 918 olarak kayda geçti. Peki, bugün koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte 11 Aralık koronavirüs tablosu ve son gelişmeler...

BUGÜN KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı 11 Aralık vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakanlıktan ilerleyen dakikalarda açıklama yapılacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.