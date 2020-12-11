11 Aralık koronavirüs tablosu hakkındaki araştırmalar özellikle şu saatlerde yoğunluk kazanırken milyonlarca Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayı beklemeye başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 206 bin 202 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 918 olarak kayda geçti. Peki, bugün koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte 11 Aralık koronavirüs tablosu ve son gelişmeler...
BUGÜN KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanlığı 11 Aralık vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakanlıktan ilerleyen dakikalarda açıklama yapılacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
10 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
Güncel verilere göre, son 24 saatte 206 bin 202 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 918 olarak kayda geçti.
Son 24 saatte 220 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 232 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 452 bin 593'e çıktı.
Toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579'a ulaştı. Hasta sayısı 564 bin 435, vefat sayısı 15 bin 751, ağır hasta sayısı 5 bin 943, aktif hasta sayısı 96 bin 91 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.
"AĞIR HASTA SAYISI ARTIŞ HIZINDA AZALMA DEVAM EDİYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Bugün tespit edilen 5 bin 918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim."
TÜRKİYE'DEKİ TOPLAM VAKA SAYISI AÇIKLANDI
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısını 1 milyon 748 bin 567 olarak açıkladı.
Dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan böyle Türkiye'deki toplam vaka sayısını açıklayacaklarını duyurmuştu.
Bakan Koca'nın açıklamasının ardından 11 Mart'ta ortaya çıkan ilk vaka sonrası Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Günlük Koronavirüs Tablosuna eklenen bilgiye göre, Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı.
Vaka sayısı, tablonun "toplam" olarak adlandırılan bölümünde yer alırken, bu bölümde ayrıca toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579, vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567, vefat 15 bin 751, ağır hasta 5 bin 943, iyileşen hasta sayısı ise 452 bin 593 olarak kayıtlara geçti.
SİNOVAC'IN KOVİD-19 AŞISININ TÜRKİYE'YE GELİŞİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ay sonundan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak uygulamayı planladığı SinoVac'ın aşısı için geri sayım başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun dünkü toplantısının ardından Çin'den gelecek 50 milyon doz aşının nasıl uygulanacağına ilişkin detayları açıkladı.
Buna göre, anlaşma uyarınca aralık ve ocak ayları içinde 20'şer milyon doz, şubat içindeyse 10 milyon doz SinoVac aşısı Türkiye'ye gönderilecek. Türkiye, güvenilir olduğunu bildiği ve etkinliği ortaya konulan inaktif SinoVac aşısını tercih etse de şubat sonrası için de istenilen miktara ulaşabilmek amacıyla diğer firmalarla teması kesmiyor.
Türkiye'nin 3 aylık zaman diliminde 100 milyon doza yakın aşı ihtiyacı bulunuyor. Pfizer'le yapılan görüşmede teklif edilen doz miktarının artırılmasını isteyen Türkiye, AstraZeneca ile de irtibat halinde.
Türkiye, Rusya'da üretilen aşıya ilişkin toksikoloji çalışmalarının başarılı olması halinde temin noktasında sorun olmadığını düşünüyor.
Firmalarla yapılan görüşmelerde aşının etkinlik ve güvenilirliği kriterleri dışında, "Sınırlı miktarda dozun üzerine teslim garantisi verilmemesi" üzerinde de duruluyor. Zira Türkiye, kitlesel bağışıklığın sağlanabilmesi için olabilecek en erken tarihte en fazla miktarda dozu temin etmek istiyor.
SİNOVAC AŞISINDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
SinoVac'ın ürettiği inaktif yani "ölü virüs aşısı", en erken faz-3 safhasına geçen aşı olarak biliniyor ve güvenilirliğiyle ön plana çıkıyor.
Uzun vadeli yan etkilerinin ne olduğu bilinen ve geçmişten bu yana uygulanan yöntemle hazırlanan aşı, etkinliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
Aralık ve ocak ayı içinde gönderilmesi planlanan 20 milyon doz SinoVac aşısının ilk partisi olan 3 milyon doz, 3-4 gün içinde Türkiye'de olacak.
Aşı, Türkiye'de yaklaşık 2 hafta boyunca Halk Sağlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun laboratuvarlarında güvenlik testlerine tabi tutulacak.
Bu incelemelerde aşının güvenilirlik testlerinin olumlu çıkması ve faz-3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanmasını takiben veriler İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumunca değerlendirilecek ve Türkiye standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek.
Bu aşamalardan sonra başlanacak aşı ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacak.
Öncelik sıralamasına göre 4 aşamada yapılacak aşılama, birinci basamak sağlık hizmetleri dahil olmak üzere aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, eczaneler, sağlık kuruluşları ve hastaneler olmak üzere geniş bir yelpazede uygulanacak.
İKİ DOZ YAPILACAK
Aşı, 14-21 gün arayla iki doz halinde ücretsiz yapılacak.
Şimdilik zorunlu tutulmayacak aşı için vatandaşlar ikna edilerek kitlesel aşılama yoluna gidilecek.
18 yaş altı ve gebeler ile 4-6 ay içinde Kovid-19 geçirmiş kişiler için aşılama bu aşamada düşünülmüyor. 18 yaş altı için, aşının faz-3 uygulamalarının sonuçları beklenecek.
Aşı yaptıranlar, sisteme aşıyı yapan sağlık kuruluşu tarafından kaydedilecek. Böylece, test sonuçları ve temaslılarda olduğu gibi aşılı vatandaşlar da merkezi veri tabanından, HES kodu ve e-Nabız aracılığıyla takip edilecek.