Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.12.2020 17:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.12.2020 17:47
    ABONE OL

    Son dakika: Böyle dolandırıcılık görülmedi! Kendisini bakanlık avukatı gibi tanıtıp...

    Kocaeli’de yaşanan bir dolandırıcılık olayı pes dedirtti. Kendisini bakanlık avukatı olarak tanıtan S.B., bir kişiyi oğlunu cezaevinden çıkarma vaadiyle dolandırdı. Benzer suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen S.B, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    AA

    Kocaeli'de kendisini bakanlık avukatı olarak tanıtarak vatandaşların sorunlarını çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişi tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Adliyesine elinde cübbeyle gelen ve kendisini avukat olarak tanıtan S.B'nin, bir kişiye, tutuklu oğlunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cezaevinden izinli çıkmasını sağlayabileceğini söylediği belirlendi.

    Asliye Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmaya girmek için kendisini bakanlık avukatı olarak tanıttığı tespit edilen S.B, gözaltına alındı.

    Benzer suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen S.B, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Böyle dolandırıcılık görülmedi! Kendisini bakanlık avukatı gibi tanıtıp...