İŞTE KISITLAMA İLE İLGİLİ EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Hafta sonunun tamamını kapsayacak kısıtlama ile ilgili merak edilenler ve cevapları ise şöyle;

NERELERDEN ALIŞVERİŞ YAPILABİLECEK?

Zorunlu ihtiyaçların karşılanması için yürüme mesafesindeki, fırın ve unlu mamul satış yerleri de haftasonu açık olacak. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere 10.00-17.00 arasında gidilebilecek. Sadece engelli vatandaşlar alışveriş için araç kullanabilecek. Kısmi izinden, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler yararlanamayacak.