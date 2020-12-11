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    • 11.12.2020 Gazete
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    Genel Başkanı 'ndan 'ye: “Yolun açık olsun”

    Genel Başkanı 'nun partideki tek adam sistemine karşı çıkarak 'ni başlatan , bu hareketini yeni bir partiye dönüştürme kararı aldı. Kılıçdaroğlu, İnce’ye “Yolun açık olsun” dedi.

    Uzun ince bir yol
    CHP Genel Başkanı 'nun partideki tek adam sistemine karşı çıkarak 'ni başlatan , bu hareketini yeni bir partiye dönüştürme kararı aldı.

    Kılıçdaroğlu, İnce'nin bu hazırlığı için "Olabilir. Bir insan 'de mutlu değilse, politikaları beğenmiyorsa, farklı yol izleyebilir. Bu konuda söyleyebileceğimiz bir şey yok" dedi.
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    Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye: “Yolun açık olsun”