CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partideki tek adam sistemine karşı çıkarak Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, bu hareketini yeni bir partiye dönüştürme kararı aldı.
Kılıçdaroğlu, İnce'nin bu hazırlığı için "Olabilir. Bir insan CHP'de mutlu değilse, politikaları beğenmiyorsa, farklı yol izleyebilir. Bu konuda söyleyebileceğimiz bir şey yok" dedi.
Kılıçdaroğlu, İnce'nin bu hazırlığı için "Olabilir. Bir insan CHP'de mutlu değilse, politikaları beğenmiyorsa, farklı yol izleyebilir. Bu konuda söyleyebileceğimiz bir şey yok" dedi.