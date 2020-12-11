İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

''Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile takip halindeyiz. Oluşturduğumuz yazılımla öğrencileri günlük olarak takip ediyoruz. Bu bizim eğitim açımızdan paydaşlarımızı izlemekle ilgili bir konu. Önümüzdeki hafta kabine toplantısında tekrar değerlendirmeye alınacak. Sayın cumhurbaşkanımızın başkanlığında yeni değerlendirmeler alınacak.

BİLİM KURULU'NUN ÖNERDİĞİ BARAJ VAR MI?

Bu konu sadece sayılarla ilgili değil, çok fazla parametre var. Hepsini birlikte düşündüğümüzde bu karar süreci ortaya çıkıyor. Eğer okullardaki öğrencilerimizin izlenmesine bakılarak karar verilseydi belki de okullar hiç kapanmayacaktı.

Bizim gözlemlerimiz de o yönde. Dramatik bir etkisi yok okulun. Çevredeki etkilerle ortaya çıkan bir durum sözkonusu.