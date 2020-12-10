Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan daha sonra Bakü'de Gençlik Sarayı'nda Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenlendi.

RESMİ AİLE YEMEĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ortak basın toplantısının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile resmi aile yemeğine katıldı.

GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere geldiği Bakü'de gazetecilerle bir araya geldi.