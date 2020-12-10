Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.12.2020 21:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.12.2020 21:14
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan ve eşi Bakü’de resmi aile yemeğine katıldı

    Son dakika haberi... Başkan ve eşi , 'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi ile resmi aile yemeğine katıldı.

    Bakü'de resmi aile yemeği

    Başkan , Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan daha sonra Bakü'de Gençlik Sarayı'nda Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenlendi.

    RESMİ AİLE YEMEĞİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi , ortak basın toplantısının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi ile resmi aile yemeğine katıldı.

    GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ
    Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere geldiği Bakü'de gazetecilerle bir araya geldi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Bakü’de resmi aile yemeğine katıldı