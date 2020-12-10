İnsan Hakları Günü ne zaman? Dünya İnsan Hakları Günü mesajları için tıklayınız!

Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)

Kişisel hürriyetler kutsaldır.

İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu)

İnsan köle doğmaz, köle yapılır.

Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)