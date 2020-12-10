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    • 10.12.2020 17:32
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    Son dakika: 'da Köylüköyü mahallesi karantinaya alındı

    Son dakika haberleri... ’nın Hekimhan ilçesine bağlı Köylüköyü Mahallesi, vakası tespit edilmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

    DHA
    Malatya'da bir mahalleye koronavirüs karantinası

    Köylüköyü Mahallesi'nde yaşayan 1 kişide, yapılan test sonucu tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem aldı.

    Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hekimhan İlçesi Köylüköyü Mahallesi'nde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 Aralık 2020 tarihi, saat 17.00'den itibaren ikinci bir emre kadar karantina kararı alınmıştır" denildi.

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