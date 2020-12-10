Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.12.2020 11:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.12.2020 12:21
    ABONE OL

    190 inşaat işçisi yemekten zehirlenmişti! Harekete geçildi!

    ve Beykoz’da birden fazla inşaat şantiyesinde çalışan 190 işçinin gıda sine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yemek firmasının yetkilisi E.A. ve gıda mühendisi S.P., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

    İHA
    190 işçi zehirlenmişti! Harekete geçildi!

    İstanbul ve Beykoz'da birden fazla inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin gıda si şüphesiyle hastaneye başvurması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

    Soruşturma kapsamında şantiyelere yemek tedarik eden şirketin yetkilisi E.A. ve gıda mühendisi S.P. gözaltına alındı.

    190 işçinin zehirlenmesine neden olan yemek firmasının yetkilisi E.A. ile gıda mühendisi S.P., emniyetteki işlemlerinin ardından 'daki 'na sevk edildi. 2 şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel 190 inşaat işçisi yemekten zehirlenmişti! Harekete geçildi!