Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.12.2020 08:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.12.2020 08:24
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'da zehir tacirlerine özel harekat destekli operasyonu: 3 şüpheli gözaltında

    Son dakika haberine göre, ’da özel harekat polislerinin desteğiyle satışı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

    AA
    Adana'da uyuşturucu operasyonu

    Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte satışı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

    Ekipler, çalışmalar kapsamında şüphelilere ait olduğu değerlendirilen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle şafak operasyonu düzenledi.


    Belirlenen yerlerin kapılarını koçbaşı ile kırarak baskın düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Bu sırada bazı polisler, uzun namlulu silahlarla ve zırhlı araçlarla sokak girişlerinde önlem aldı.

    Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Adana'da zehir tacirlerine özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltında