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    • 09.12.2020 08:29
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    SON DAKİKA: 47 suçtan aranan suç makinesi 'da yakalandı

    Son dakika haberine göre, 'da 55 suç kaydı bulunan ve 47 suçtan aranan (23), sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan denetimler sırasında yakalandı.

    DHA
    Suç makinesi Ankara'da yakalandı

    'da 55 suç kaydı bulunan ve 47 suçtan aranan (23), sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan denetimler sırasında yakalandı.

    Mamak ilçesi Çarşıiçi Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimler sırasında polis ekipleri, durdurdukları kişinin kimlik kontrolünü yaptı.




    47 SUÇTAN ARANAN HAKAN BARUT
    Kontrollerde bu kişinin 55 suç kaydı bulunan ve 47 suçtan aranan Hakan Barut olduğu belirlendi. Hakkında ayrıca 6 yıl 8 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 6 bin 660 TL adli para cezası bulunan Barut, polis merkezine götürüldü.


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    Haberler Güncel SON DAKİKA: 47 suçtan aranan suç makinesi Ankara'da yakalandı