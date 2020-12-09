İstanbul'da başarılı operasyonlara imza atan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir çetenin sahte ve barkodu değiştirilmiş cinsel gücü artırıcı, kas yapıcı ilaç sattığı bilgisine alması üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 1 ay boyunca fiziki ve teknik takip yapan Kağıthane polisine dün saat 12.00 ve 15.00 sıralarında gizli numaradan iki ihbar telefonu geldi. Sahte ilaç dağıtımı yapılacağı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, satışın gerçekleştirileceği adrese giderek beklemeye başladı. Kağıthane polisi gerekli tedbirleri alarak beklerken saat 16.30 sıralarında 34 HL 1703 plakalı otomobil Cendere Caddesi üzerindeki AVM'nin önüne geldi.





SAHTE İLAÇ SATARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, araçtan sahte ilaç indiren Burhan S.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Araçta arama yapan polis, karton koli içerisinde 58 adet ürün ele geçirdi. Ürünleri Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle inceleyen polis, sahte olduğunu, karekodların kopyala-yapıştır yöntemiyle yapıldığı, kutusunun ise benzetildiği, genotropin ilacının büyüme hormonu amacıyla kullanıldığı ve bahse konu ürünün doktor raporu ve reçeteyle en fazla 1 adet olacak şekilde alınması gerektiği bilgisine ulaştı.





İLAÇLARIN PİYASA DEĞERİ 1.5 MİLYON LİRA

Operasyonun ardından çalışmalara devam eden edindiği bilgiler doğrultusunda Kağıthane polisi, Bağcılar, Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerinde bulunan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Zeytinburnu'ndaki adreste herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, Bağcılar'da bulunan adreste ise İzzet Y. gözaltına alındı. Esenyurt'ta yapılan operasyonda ise İlyas A. ve Meryem S. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 6 karton kutu içerisinde 296 adet cinsel ilaç, 5 bin 20 adet cinsel ilaç ele geçirildi.



1'İ KADIN 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonun ardından ele geçirilen ilaçlara el konulurken, gözaltına alınan 1'i kadın 4 şüpheli ise emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler, Sadabad Polis Merkezi Amirliğinde "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.