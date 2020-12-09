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    • 09.12.2020 17:39
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    | Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yarın başlıyor hafta ortasına kadar devam edecek!

    Son dakika haberleri... ’nden yapılan son dakika açıklamasına göre, , yarından itibaren ılık ve sistemlerinin etkisi altına girecek. Gelecek hafta ortasına kadar batı, güney ve iç bölgelerde aralıklarla görülecek yağışların, özellikle ve Batı 'de zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

    AA

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, ılık ve yağışlı hava sistemi, Orta Akdeniz üzerinden gelecek. Batı, güney ve iç bölgelerde aralıklarla görülecek yağışların gelecek hafta ortasına kadar süreceği tahmin ediliyor. Özellikle Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de zaman zaman kuvvetli yağış bekleniyor.

    Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney ve batı kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

    Hava sıcaklıklarında yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    ÜÇ BÜYÜK KENTTE DURUM
    Duyuruda, üç büyük kentte gelecek üç gün boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

    Buna göre, Ankara'da hava yarın parçalı ve az bulutlu olacak. Cuma ve cumartesi günlerinde çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu bir hava tahmin ediliyor. Kentte en yüksek sıcaklıkların 11 ile 13 dereceler arasında olacağı öngörülüyor.

    İstanbul'da hava yarın parçalı ve çok bulutlu olacak. Cuma ve cumartesi günleri ise çok bulutlu ve yağışlı hava bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklıkların 15-16 derece olacağı tahmin ediliyor.

    İzmir'de üç gün boyunca aralıklı ve yerelde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. En yüksek sıcaklıkların 17 ile 19 dereceler arasında olması bekleniyor.
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    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yarın başlıyor hafta ortasına kadar devam edecek!