ATA-AÖF sınav takvimi belli oldu! ATA-AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA-AÖF 2020-2021 Güz Yarıyılı sınavları sınavları için meraklı bekleyiş sona erdi ve uygulanmaya başlandı. Sınavların nasıl gerçekleşeceği de yayınlanan duyuru ile belli oldu. Heyecanla beklenen ATA-AÖF sınav takvimi de Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından adaylara duyuruldu. Peki sınava katılanlar ATA-AÖF sonuçlarını ne zaman öğrenebilecek?