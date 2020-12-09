ATA-AÖF sınav takvimi belli oldu! ATA-AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA-AÖF 2020-2021 Güz Yarıyılı sınavları sınavları için meraklı bekleyiş sona erdi ve uygulanmaya başlandı. Sınavların nasıl gerçekleşeceği de yayınlanan duyuru ile belli oldu. Heyecanla beklenen ATA-AÖF sınav takvimi de Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından adaylara duyuruldu. Peki sınava katılanlar ATA-AÖF sonuçlarını ne zaman öğrenebilecek?
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sınav sonuçlarının henüz ne zaman açıklanacağı belirlenmedi. Konuya ilişkin açıklama gelirse haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
AÖF SINAVLARI ONLİNE GERÇEKLEŞECEK!
ATA AÖF sınavlarına online olarak katılmak isteyen öğrenciler, https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numarası, şifresi ve güvenlik sorusunu cevaplayarak sınava katılabilir.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATA AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Atatürk Üniversitesi " DGS Ek Yerleştirme sonuçlarının, ÖSYM Başkanlığı tarafından henüz açıklanmaması nedeni ile, daha önce 16-22 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacağı ilan edilen 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı vize sınavlarının, 30 Kasım – 11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır." açıklamasında bulundu. Sınavlar esinav.ataaof.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. İşte ATA AÖF detaylı sınav tarihleri;
Güz dönemi ara (vize) sınavı 30 Kasım-11 Aralık 2020 tarihlerinde,
Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 02-03 Ocak 2021 tarihlerinde,
Güz dönemi bütünleme sınavı 06-07 Şubat 2021 tarihlerinde,
Bahar yarıyılı ara sınavları 03-04 Nisan 2021 tarihlerinde,
Bahar yarıyılı final sınavları 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde
2020-2021 yılı mezuniyet üç ders sınavları 25 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.