Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün koronavirüs vakalarıyla ilgili son gelişmeleri açıkladı ve aşı çalışmalarıyla ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Bakan Koca açıklamasında "(İnaktif aşı) Önümüzdeki birkaç gün içinde teslimatının yapılması planlandı. Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir." dedi. Peki, inaktif virüs aşısı nedir? İnaktif aşı ne demek? mRNA aşısı nedir? Koronavirüs aşı zorunlu mu olacak? Aşı kaç doz halinde uygulanacak? İşte detaylar...

İNAKTİF VİRÜS AŞISI NEDİR? İNAKTİF AŞI NE DEMEK? VİRAL VEKTÖR, MRNA AŞISI NEDİR?

"(İnaktif aşı) Önümüzdeki birkaç gün içinde teslimatının yapılması planlandı. Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir."