Bir zamanlar teröristlerin gezdiği dağlar şimdi Yüksekovalı kayakçıların antrenman sahası





Taşçı, "Geçen yıl başladım ve ilk kez girdiğim Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncü oldum. Kayak pistimizi de antrenörlerimizle birlikte kendimiz açıyoruz. Kayak yapmak hem zevkli hem de zor. Malzeme konusunda sıkıntı yaşayınca arkadaşlarımızla dönüşümlü olarak kullanıyoruz. Burada Türkiye şampiyonluğuna hazırlanıyoruz. Amacımız Hakkari'nin adını iyi yerlere taşımak" dedi.