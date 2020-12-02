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    • 02.12.2020 20:33
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    'de 'lı kalleşlere ait ve mühimmat ele geçirildi!

    Terör örgütü 'ya yönelik operasyonlar sürüyor. 'nin Geçimli köyü ile ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen mağara ve sığınaklarda mühimmat, ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

    Kalleşlere ait mühimmat ele geçirildi

    Terör örgütü 'ya yönelik operasyonlar sürüyor.

    Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor

    SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
    Bu kapsamda, dün merkeze bağlı Geçimli köyü kırsalında PKK'lı teröristlerin barınma alanlarının imha edilmesine yönelik operasyonda tespit edilen mağarada, 14,5 milimetrelik doçka silah namlusu ve bu silaha ait çatal ayak bulundu.

    Ayrıca, ilçesi Hanamir bölgesi İkiyaka Cilo Sat Gölleri mevkisindeki mağara ve sığınaklarda yapılan aramada, toplamda 70 kilogram olan kullanıma hazır 17 el yapımı düzeneği, 3 boş varil, 6 piknik tüpü, 150 metre çatı yapımında kullanılan sac, branda, 150 metre patlayıcı yapımında kullanılan elektrik kablosu, akü, 300 metre inşaat teli, hilti kutusu, 18 litre gres yağı, beşer kilogramlık 2 teneke içinde amonyum nitrat ile güçlendirilmiş patlayıcı madde ele geçirildi.

    Bölgede operasyonlar sürüyor.

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    Haberler Güncel Hakkari'de PKK'lı kalleşlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi!