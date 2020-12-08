"TÜRK ORDUSU DA KARABAĞ'DA OLSUN"

Türkiye'nin Azerbaycan'a hem siyasi hem de askeri alanda büyük destekleri olduğunu vurgulayan Sevinç Caferova ise "1918'de bizim yardımımıza koştular şimdi de... Bunun için minnettarız." ifadelerini kullandı.

Nermine Müslümova isimli vatandaş ise Türkiye ve Azerbaycan'ın "bir millet, iki devlet" olduğunu hatırlatarak, düşüncelerini "Erdoğan hoş gelip sefalar getiriyor. Türk ordusu da Karabağ'a gelsin. O zaman her şey daha çabuk düzelir." şeklinde paylaştı.

Zor zamanda Azerbaycan'ın yanında oldukları için Erdoğan ve Türk halkına teşekkürlerini ileten Gündüz Şahinzade, "Savaştan çıkan bir ülkeye ziyaret kardeşlik örneğidir. Kardeş ülkenin hem iyi gününde hem kötü gününde yanında olması çok güzel" diye konuştu.

Fuad Musayev isimli vatandaş, duygularını "Bir Azerbaycanlı olarak tüm Türk kardeşlerimize, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere teşekkür ediyorum. Zor zamanlarımızda, savaşta bize destek oldular. Azerbaycan da her zaman Türk kardeşlerinin yanındadır. Var olsun Azerbaycan-Türkiye kardeşliği." ifadelerini kullandı.

Kardeş ülkelerin bir birini desteklemesi gerektiğini vurgulayan Hayyam Guliyev, Erdoğan'ın Bakü ziyaretinin Azerbaycan'a verilen desteğin bir kez daha kanıtlanması anlamına geldiğini vurguladı.