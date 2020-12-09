Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şehidimizin babasının tahakkuk edilmiş ya da mahkeme kararıyla tespit edilmiş herhangi bir vergi borcu bulunmadığı gibi vergi borcunu yatıramaması nedeniyle de cezaevine girmemiştir. Şehidimizin babasının, 2008-2009'da yürüttüğü ticari faaliyeti nedeniyle 'Vergi Kanunu'na muhalefetten yargılandığı Adana 12. Asli Ceza Mahkemesinde 17 Nisan 2015 tarihinde 2 ayrı suçu işlediğine karar verilmiştir. Bu karar, Yargıtay 11. Dairesi tarafından 13 Ekim 2020 tarihinde onanmıştır.