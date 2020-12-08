MHP LİDERİ BAHÇELİ 'TBB KAPATILSIN' DEMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı açıklamada TBB'nin derhal kapatılması gerektiğini söylemişti.

Kötü niyetli bir kampanyanın devamlı mesafe aldığını belirten Bahçeli, "Türk Tabipleri Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır." ifadesini kullanmıştı.