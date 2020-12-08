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    • 08.12.2020 15:12
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    SON DAKİKA! 'ndan temaslı kişilerde karantina süresiyle ilgili yeni açıklama

    Son dakika haberi... , temaslı kişilerin karantina süresinin düşürülmesi ile ilgili alınan karara yönelik yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "(Kovid-19) Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır." denildi.

    Bakanlıktan temaslı kişilerde karantina süresiyle ilgili yeni açıklama

    Bilim Kurulu tarafından "yakın temaslıların karantina süresine" ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğunu belirten 'ndan açıklama geldi.

    "ULUSLARARASI GÜNCELLEMELERE PARALEL OLARAK YAPILMIŞTIR"
    Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler, ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir.

    Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır.

    Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile ve ortak akılla hareket edilmektedir. Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır."

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