Basın toplantısında Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz, ancak AB, üye ülkeleri destekleme eğilimi gösteriyor." diye konuştu. Çavuşoğlu ayrıca, "AB'nin (Yunanistan'la ilgili meselelerde) dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmesi lazım" dedi ve ekledi: "(AB ile) Sorunları ancak diyalog ve diplomasiyle çözebiliriz."

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