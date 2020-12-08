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    • 08.12.2020 13:39
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    SON DAKİKA: Bakanı Szijjarto: Avrupa'nın güvenliği 'nin elinde

    Son dakika herine göre, ve ve ortak basın açıklaması yaptı. Szijjarto, yaptığı açıklamada, "İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde 'nin elindedir." dedi.

    Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin elinde
    ve ve ortak basın açıklaması yaptı. Szijjarto, yaptığı açıklamada, "İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir." dedi.

    Basın toplantısında Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz, ancak AB, üye ülkeleri destekleme eğilimi gösteriyor." diye konuştu. Çavuşoğlu ayrıca, "AB'nin (Yunanistan'la ilgili meselelerde) dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmesi lazım" dedi ve ekledi: "(AB ile) Sorunları ancak diyalog ve diplomasiyle çözebiliriz."



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