Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni önlemler alınacak mı?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısında yeni önlemler alınacak mı? 14 gün sokağa çıkma yasağının konuşulduğu günlerde kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar koronavirüse karşı yeni önlemlerin alınıp alınmayacağını merak ediyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine toplantısının ne zaman yaşanacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Son toplantı 30 Kasım tarihinde yapılmıştı. Önümüzdeki günlerde yeni bir toplantının yapılabileceği tahmin ediliyor.
SON ALINAN KARARLAR NELERDİ?
Sokağa çıkma yasağıyla ilgili önemli kararların alındığı Kabine Toplantısı sonrası, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları duyurmuştu;
Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda hafta içi her gün saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabah saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi pazar artık evlerimizdeyiz. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.
Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir. Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranının arttığını göz önünde bulundurarak, tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.
Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir. Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edebilecekleri müşteri sayısını tek tek belirleyecektir. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişte HES Kodu uygulamasına geçilecektir.
Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir. Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranının arttığını göz önünde bulundurarak, tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.
Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir. Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edebilecekleri müşteri sayısını tek tek belirleyecektir. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişte HES Kodu uygulamasına geçilecektir.