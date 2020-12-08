



KAİK marjında, Bakan Karaismailoğlu ile Koreli mevkidaşı Hyung-mee Kim arasında çevrimiçi olarak ikili görüşme de gerçekleştirildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Görüşmede, ülkemizde Koreli firmaların katılımıyla başarıyla gerçekleştirilmiş ve halihazırda yapımı devam eden altyapı projeleri değerlendirildi. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan önemli altyapı yatırımları için olası iş birliği olanakları görüşüldü" denildi.