Bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde çok başarılı iki yıl yaşadıklarını ifade eden Ersoy, 2018'de 46 milyon, 2019'da 52 milyon ziyaretçinin Türkiye'de ağırlandığını kaydetti.

Ersoy, "Hem ağırlanan turist sayısında hem de prestij göstergesi olan mavi bayraklı plaj sayısında lider ülkelerden biri konumuna geldik." diye konuştu.