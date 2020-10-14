GÜMÜŞHANE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ALGI OPERASYONUNU BOZDU

Konuya ilişkin açıklama yapan Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'li Gergerlioğlu'nun iddialarını da yalanlayan bir açıklama yaptı.

HASTANEYE GİTMEYİ REDDETTİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Mustafa Kabakçıoğlu 27.07.2016 tarihinde Şebinkarahisar K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ceza infaz kurumumuza nakil olarak gelmiş, vefat ettiği tarihe kadar da ceza infaz kurumumuzda bulunmuştur. 20.08.2020 tarihinde rahatsızlandığını bildirmesi üzerine 112 komuta kontrol birimi aranmış, ambulanstaki görevliler hükümözlünün hastaneye gitmesi gerektiğini bildirmiş ancak kendisi iyi olduğunu beyan ederek hastaneye gitmeyi kabul etmemiş, kendisine oksijen verilmiştir." İfadelerine yer verildi.

RUTİN KARANTİNA UYGULAMASI

Açıklamada, "COVID 19 ile ilgili bugüne kadar alınan tedbirler kapsamında ceza infaz kurumumuzun rutin uygulaması olan dışarı ile hastane, duruşma veya ceza infaz kurumuna yeni girme şeklinde temas eden hükümlülerin 14 gün boyunca tekli odaya alınması uygulamasına istinaden hükümözlü oksijen verilme işlemi sonrası tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği bahçesi bulunan yaklaşık 50 m2'lik tekli odaya verilmiştir. 24.08.2020 tarihinde yoğun nefes darlığı şikayeti olduğunu söylemesi üzerine tekrar 112 ekipleri çağırılmış ancak hükümözlü yine hastaneye gitmeyi reddetmiştir." denildi.