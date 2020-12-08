Konya, bugün dünyada New York'tan sonra en uzun bisiklet yoluna sahip 2'nci şehir. Şu an 550 kilometre bisiklet yolumuz var. Bisiklet master planını ilk hazırlayan ve uygulayan da Konya Büyükşehir Belediyesi'dir. Biz bundan gurur duyuyoruz. Buradan aldığımız ilhamla, yeni kanun teklifinde diyoruz ki, bundan sonra Karayollarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla istişare bir şekilde nerede uygun görülürse, oraya bisiklet yolları yapsın, gürültü bariyerleri yapsın, ama yeni yaptığı yollara muhakkak bu iki detayı eklesin istiyoruz. İkinci olarak da 30 büyükşehir belediyesinin hepsinin ulaşım ana planlarına bisiklet master planlarını da eklemeleri ödevini veriyoruz. Böylelikle çevreci ulaşım araçlarının yaygınlaşması adına ciddi bir adım atacağız'' dedi.