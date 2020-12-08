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    • 08.12.2020 11:17
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    Son dakika: 'den açıklaması

    Teklifi sırasında Genel Kurulu’nda hakkında açıklama yapan Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Her muhalefet partisi erken ister. Demokraside bu da önemli bir şeydir ancak 'de erken seçimin rasyonel şartları ve siyasi şartları yoktur." dedi.

    AK Parti'den erken seçim açıklaması

    Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Kurulunda, Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde AK Parti Grubu adına yaptığı konuşmada, günümüzde insanlık tarihinin en önemli geçiş noktalarından birinin yaşandığını, 2020'nin, gelecek nesiller tarafından dünyanın en büyük değişimlere gebe olduğu bir dönemin başlangıcı olarak hatırlanacağını söyledi.

    ERKEN SEÇİM ÇAĞRILARINA NET YANIT
    Genel Kuruldaki konusundaki değerlendirmelere de yer veren Kurtulmuş, şunları söyledi:

    "Her muhalefet partisi erken ister. Demokraside bu da önemli bir şeydir ancak 'de erken seçimin rasyonel şartları ve siyasi şartları yoktur. AK Parti ve 'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, milli konularda kararlılıkla yoluna devam etmektedir. İnşallah 2023'te yapılacak seçimlerde de bu milletin helal oylarıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek.

    Bugün yalnız ümitli bir şey duydum Sayın Kılıçdaroğlu'ndan, 2023 seçimlerine aday olabileceği sinyalini verdi. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde aday olur ya da 'den bir arkadaş aday olursa, dostlarıyla birlikte de iktidar olursa ağzımızı açıp bir şey söylersek namerdiz. Biz demokrasiye sonuna kadar saygılıyız, demokrasinin de en iyi şekilde işlemesinden yanayız. Ancak Türkiye demokrasisinde seçilmişlere saygı duymak da demokrasiye inanmak kadar zaruri bir şeydir."

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    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti'den erken seçim açıklaması