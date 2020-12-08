AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde AK Parti Grubu adına yaptığı konuşmada, günümüzde insanlık tarihinin en önemli geçiş noktalarından birinin yaşandığını, 2020'nin, gelecek nesiller tarafından dünyanın en büyük değişimlere gebe olduğu bir dönemin başlangıcı olarak hatırlanacağını söyledi.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRILARINA NET YANIT

Genel Kuruldaki erken seçim konusundaki değerlendirmelere de yer veren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Her muhalefet partisi erken seçim ister. Demokraside bu da önemli bir şeydir ancak Türkiye'de erken seçimin rasyonel şartları ve siyasi şartları yoktur. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, milli konularda kararlılıkla yoluna devam etmektedir. İnşallah 2023'te yapılacak seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan bu milletin helal oylarıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek.

Bugün yalnız ümitli bir şey duydum Sayın Kılıçdaroğlu'ndan, 2023 seçimlerine aday olabileceği sinyalini verdi. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde aday olur ya da CHP'den bir arkadaş aday olursa, dostlarıyla birlikte de iktidar olursa ağzımızı açıp bir şey söylersek namerdiz. Biz demokrasiye sonuna kadar saygılıyız, demokrasinin de en iyi şekilde işlemesinden yanayız. Ancak Türkiye demokrasisinde seçilmişlere saygı duymak da demokrasiye inanmak kadar zaruri bir şeydir."