Terhisler ertelendi mi? MSB askerlik sevk tarihleri belli oldu mu?

Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

ARALIK ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021'e ertelenmiştir. Erteleme sadece DZ.K.K.lığı ve http://J.GN.K.lığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır