Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir süredir beklenen açıklama geldi ve yüzbinlerce kişi askerlik sevk tarihlerinin ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. Arama motorları üzerinden Terhisler ertelendi mi? MSB askerlik sevk tarihleri belli oldu mu? Sorularına yanıt araştırılmaya başlandı. Askerlik sevkleriyle ilgili son dakika haberini Milli Savunma Bakanlığı açıklamasını haberimizde bulabilirsiniz.
TERHİSLER ERTELENDİ Mİ?
Askerlik sevkleriyle ilgili son dakika haberini Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı yeni tarihleri paylaştığı açıklamasında, "Kasım ayından Aralık'a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet'ten takip edebilecek, duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecektir." ifadelerini kullandı.
Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
ARALIK ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021'e ertelenmiştir. Erteleme sadece DZ.K.K.lığı ve http://J.GN.K.lığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır
Kasım ayından Aralık'a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet'ten takip edebilecek, duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecektir.