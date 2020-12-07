Jandarma operasyonda bulunan koyunları sahibine teslim etti.

"ALLAH GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİ MUHAFAZA ETSİN"

Çalınan koyunlarının bulunarak geri getirilmesine sevinen köy muhtarı Mirze Yeter, sosyal medyada yaptığı canlı yayınla jandarmaya teşekkür etti. Haber sunar gibi olayı anlatan Muhtar Yeter, "Bizim koyunlar bulundu. Allah güvenlik güçlerimizi muhafaza etsin, hepsinden razı olsun. Devletimize zeval vermesin. 80 koyunumuz kayıptı. Güvenlik güçlerimiz gecelerini gündüzlerine katarak hayvanlarımızı buldu. Hırsızlarla ilgili gereken yapılacaktır, bu güvenlik güçlerimizin işidir" dedi.