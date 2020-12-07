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    • 07.12.2020 17:27
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    personel alımı ne zaman yapılacak? başvuru şartları nelerdir?

    8 bin personel alımı başvuru şartları nelerdir? ne zaman yapılacak? Polis olmak isteyen vatandaşlar POMEM tarafından yapılan duyuruları araştırıyor. Her yılın farklı dönemlerinde POMEM polis alımı süreci başlatıyor. Eleme süreçlerini başarıyla geçen adaylar eğitimlerini de tamamladıktan sonra polis olmaya hak kazanıyor. Peki, yapılacak?

    takvim.com.tr
    POMEM personel alımı ne zaman yapılacak? POMEM 8 bin personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    POMEM 8 bin personel alımı başvuru şartları nelerdir? POMEM personel alımının ne zaman yapılacağı ve personel alımının başvuru şartları merak ediliyor. Adayların merakla beklediği duyuru geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Duyuruda başvuru dönemiyle ilgili yeni bilgiler verilmişti. Peki, POMEM personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

    POMEM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın),1.600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak.

    Başvurular online olarak 8 - 21 Aralık tarihinde yapılacak.

    POMEM 27. DÖNEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    POMEM 27. dönem alımları için başvuru tarihi belli olmadığı gibi başvuru koşulları da henüz netleşmedi. Ancak geçmiş alımlarında adaylarda aranan şartlardan bazıları şunlardır;

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK

    Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

    Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

    Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

    Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

    Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

    Adaylarda, 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan almak.
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