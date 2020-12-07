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    • 07.12.2020 20:48
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    SON DAKİKA: 7 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu |

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 7 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 7 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.

    "KISITLAMALARIN ETKİSİ GÖRÜLMEYE BAŞLANDI"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak." ifadelerine yer verdi.

    6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    1 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    30 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Güncel koronavirüs tablosu