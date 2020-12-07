"KISITLAMALARIN ETKİSİ GÖRÜLMEYE BAŞLANDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak." ifadelerine yer verdi.