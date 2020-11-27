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    • 27.11.2020 10:44
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    Son dakika: 'de fuhuş operasyonu: 24 gözaltı

    'de Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kadınları fuhşa zorladıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Operasyonda, 23 şüpheli Mersin'de, bir zanlı da 'da gözaltına alındı.

    Mersin'de fuhuş operasyonu: 24 gözaltı

    'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

    Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kadınları fuhşa zorladıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

    Ekiplerin, 3 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından adresleri belirlenen 26 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyonda, 23 şüpheli Mersin'de, bir zanlı da 'da gözaltına alındı.

    Şüphelilerin adreslerinde 26 cep telefonu, 4 bilgisayar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerin ardından 5 kişi serbest bırakıldı, 19 zanlı adliyeye sevk edildi.

    Firari iki şüpheli aranıyor.

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