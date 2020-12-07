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    • 07.12.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçen yöneticileri, kullanımı üzerinde bir araştırma yaptı. Buna göre kadınların en çok sırasıyla , Facebook, Instagram ve 'ı kullandıkları, gençlerin tercihinin de , Twitter ve Instagram olduğu ortaya çıktı.

    Seçmene TikTok!

    Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçen yöneticileri, kullanımı üzerinde bir araştırma yaptı. Buna göre kadınların en çok sırasıyla WhatsApp, Facebook, Instagram ve Twitter'ı kullandıkları, gençlerin tercihinin de TikTok, Twitter ve Instagram olduğu ortaya çıktı.

    AK Parti, 2023 seçimlerine hazırlanırken kadın ve genç seçmene ulaşabilmek için sosyal medyayı daha aktif kullanacak. Bunun için teşkilatlara sosyal medya okuryazarlığı eğitimi verilecek.

    EDA IŞIK

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