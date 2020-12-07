Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 31 Aralık MPİ yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları!

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 31 Aralık MPİ Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar sorunun cevabı merak ediliyor. Belirlenen yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon lira olacak. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının ise 563 milyon 400 bin TL olacağı belirtildi.
MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon lira olarak, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı belirtildi.
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavriüs salgınına karşı yılbaşında hareketliliği azaltmak için perşembe gününe denk gelen 31 Aralık'tan itibaren hafta sonu ile birlikte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması söz konusu olabileceğini söyledi.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşı ile ilgili Bilim Kurulu'nun gündeme getirebileceği önlemlere ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Prof. Dr. İlhan, 31 Aralık perşembe gününe denk gelen yılbaşı için sokağa çıkma kısıtlamasının alınabileceğini belirterek, "Belki 31 Aralık'tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir. Böylece yılbaşı vesilesi ile toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Biliyorsunuz Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha bir kısıtlama ile enfeksiyonun önü alınmaya çalışılabilir" dedi.