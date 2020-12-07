Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı bilgilere göre Türkiye genelindeki koronavirüs vakalarının yüzde 40'ından fazlasını İstanbul oluşturuyordu. Koronavirüse karşı alınan tedbirler ve vatandaşın da bu tedbirlere uymasıyla İstanbul'da vaka sayılarında belirgin bir düşüş yaşanmakta.