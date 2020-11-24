İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun katıldığı bir televizyon programında kullandığısözlerine eski CHP milletvekili Şerafettin Turpcu tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından Ağıralioğlu'nun sözlerinin videosunu paylaşıp mesaj yayımlayan Turpcu,dedi.

CHP İL BAŞKANI CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN ATATÜRK HAZIMSIZLIĞI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 Eylül'de video konferansla gerçekleştirilen Taksim Toplantıları'na konuk oldu. 1.5 saatlik konuşmasında Kaftancıoğlu, Atatürk'e atfen üç kez Gazi Mustafa Kemal ifadesini kullandı.

Kaftancıoğlu, TBMM eski Başkanvekili Uluç Gürkan'ın, "Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?" sorusuna şu cevabı verdi: "Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum."



Bu açıklama, CHP tabanı ve CHP'li politikacıların sert eleştirilerine hedef oldu.



DAHA ÖNCE BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA BİRBİRLERİNE GİRMİŞLERDİ

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" ifadelerini değerlendirmişti.

Ağıralioğlu, "Bununla ilgili sanıyorum ki CHP gereğini yapacak; çünkü bu münasebetsiz bir cümle. Neticesinde ABD Başkanı Trump'ın dediklerinden de çok farklı bir cümle değil bu. Trump da oradaki terör koridorunu yarma operasyonumuzu, 'Türk-Kürt kavgası' şeklinde takdim etmeye teşebbüs etti. Bu bizim için PKK'ya karşı yapılmış bir müdahaledir" dedi.

'CHP GEREĞİNİ YAPACAKTIR'

Ağıralioğlu, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatında Kürtlerle savaşmadığını, Kürtlerle beraber memleket için ve bayrak için savaştıklarını söyledi. Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini ifade eden Ağıralioğlu, "Bugün de oraya terörü vurmak için indik. Dolayısıyla bizim devlet millet irademizin böyle perçinlendiği zamanlarda siyasetçilerin kurduğu cümlelere dikkat etmesi lazımdır. Bu cümlenin üzerine yorum yapmak lüzumsuzdur. Tanrıkulu'nun ifadeleri münasebetsiz bir laftır. Bunların benzerleri zaten dünyadan yeteri kadar duyuyoruz ki içeriden duymak doğru değildir." diye konuşmuştu.







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