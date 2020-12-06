Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında önlemler genişletildi ve kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı genelgeyi de 81 ile gönderdi, peki 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nedir? 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne seyahat izni var mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilir, hangi şartlar dahilinde seyahat edebilir? İşte ayrıntılar…
20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, "Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
20 YAŞ ALTI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?
Türkiye'nin gündeminde yeni koronavirüs kararları ile birlikte 20 yaş altı seyahat yasağı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı sonrası yeni kararlar duyurulurken 20 yaş altı seyahat edebilir mi sorusu da yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada 20 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlandığını duyurdu.
20 yaş altı seyahat edebiliyor. Ancak toplu taşıma araçlarını kullanmayacağı biliniyor. Erdoğan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile ilgili verilen kararları şöyle duyurdu;
65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.
Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.
Bu hususlarla ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgede yayınlanacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.
65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?
65 yaş üzeri vatandaşlar yeni tip koronavirüs risk grubunda yer aldıklarından dolayı sokağa çıkma kısıtlaması onlar için daha geniş kapsamlı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelgeye göre,
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranacaktır.