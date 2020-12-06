Sağlık Bakanı Koca, COVİD-19 salgınında son durumu değerlendirdi: İnaktif aşı daha güvenilir. Ben de olacağım. Dünya birinci dalgada... İstanbul 3. zirveyi, Anadolu 2. zirveyi gördü
Aşılar ne kadar koruyucu olacak?
Virüsün inaktif hale getirildiği aşıların 6-8 ay-bir yıl koruyucu olduğunu biliyoruz.
Aşılama süreci nasıl işleyecek?
Aile sağlık merkezleri, aile hekimleri, hastaneler hepsi devreye girecek.
Aşı karşıtlığı hakkında görüşleriniz neler?
En güvenilir olan inaktif aşı. Diğer aşı virüsün genetik yapısıyla ilgili. İlk kez uygulanan sentetik bir aşı.
Aşı teslimleri hangi takvimde işleyecek?
11 Aralık'tan sonra başlayacak. İnaktif aşıyı özellikle tercih ettik.
Ne yapacaksınız peki?
Aşı tedarik etmeyi sürdüreceğiz. İlk tercihimiz inaktif aşı olacak. "Çin aşısı olmak istemiyorum" diyenlere de bu seçenek sunulacak.
Aşılamada liderlere tavsiyeniz olacak mı?
Ben ve Bilim Kurulu inaktif aşı olacağız.
Pandemide kaçıncı dalgadayız?
Dünyada birinci dalga henüz bitmedi. İstanbul 3. zirveyi, Anadolu 2. zirveyi yaşıyor.
Salgında artış ne zaman değişir?
Son alınan tedbirlerin etkisinin iki hafta sonra görüleceğini düşünüyoruz.