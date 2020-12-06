



Aşı karşıtlığı hakkında görüşleriniz neler?

En güvenilir olan inaktif aşı. Diğer aşı virüsün genetik yapısıyla ilgili. İlk kez uygulanan sentetik bir aşı.



Aşı teslimleri hangi takvimde işleyecek?

11 Aralık'tan sonra başlayacak. İnaktif aşıyı özellikle tercih ettik.



Ne yapacaksınız peki?

Aşı tedarik etmeyi sürdüreceğiz. İlk tercihimiz inaktif aşı olacak. "Çin aşısı olmak istemiyorum" diyenlere de bu seçenek sunulacak.