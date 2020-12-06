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    • 06.12.2020 Gazete
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    , TAKVİM'e konuştu: aşısı istemeyene başka aşı

    , TAKVİM'e özel açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını ile ilgili son durumu değerlendiren , aşı ile ilgili merak edilen soruları da yanıtladı.

    Takvim



    Sağlık Bakanı Koca, COVİD-19 salgınında son durumu değerlendirdi: İnaktif aşı daha güvenilir. Ben de olacağım. Dünya birinci dalgada... İstanbul 3. zirveyi, Anadolu 2. zirveyi gördü

    Aşılar ne kadar koruyucu olacak?
    Virüsün inaktif hale getirildiği aşıların 6-8 ay-bir yıl koruyucu olduğunu biliyoruz.

    Aşılama süreci nasıl işleyecek?
    Aile sağlık merkezleri, aile hekimleri, hastaneler hepsi devreye girecek.



    Aşı karşıtlığı hakkında görüşleriniz neler?
    En güvenilir olan inaktif aşı. Diğer aşı virüsün genetik yapısıyla ilgili. İlk kez uygulanan sentetik bir aşı.

    Aşı teslimleri hangi takvimde işleyecek?
    11 Aralık'tan sonra başlayacak. İnaktif aşıyı özellikle tercih ettik.

    Ne yapacaksınız peki?
    Aşı tedarik etmeyi sürdüreceğiz. İlk tercihimiz inaktif aşı olacak. "Çin aşısı olmak istemiyorum" diyenlere de bu seçenek sunulacak.



    Aşılamada liderlere tavsiyeniz olacak mı?
    Ben ve Bilim Kurulu inaktif aşı olacağız.

    Pandemide kaçıncı dalgadayız?
    Dünyada birinci dalga henüz bitmedi. İstanbul 3. zirveyi, Anadolu 2. zirveyi yaşıyor.

    Salgında artış ne zaman değişir?
    Son alınan tedbirlerin etkisinin iki hafta sonra görüleceğini düşünüyoruz.




    Yoğun bakım doluluk tablosu nasıl?
    Bazı illerde sorun yaşıyoruz. İzmir, Samsun, Ordu gibi.

    Salgının yayılma hızının düştüğü iller hangileri?
    İstanbul'da vaka sayısı düşmeye başladı ama hastane yükü devam ediyor.


    OKAN MÜDERRİSOĞLU



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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TAKVİM'e konuştu: Çin aşısı istemeyene başka aşı