Olayla ilgili işlemler için Antalya Emniyet Müdürlüğüne gelen A.K (35), gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini sürekli rahatsız eden şüpheli eski eşi A.T.A (40) hakkında uzaklaştırma kararı olduğunu söyledi.

Evinin tadilatta olduğunu, kayınvalidesine bıraktığı ayağı kırılan çocuğunu görmeye gittiğini belirten A.K, bu sırada eve gelen eski eşine kapıyı açmadığını ifade etti.