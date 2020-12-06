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    • 06.12.2020 15:42
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    duyurdu! Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı Müzesi Kovid-19 sonrası yeniden ziyarete açılacak

    Son dakika haberi... Milli (), Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı'ndaki müzenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası yeniden ziyarete açılacağını bildirdi.

    MSB duyurdu! Kovid-19 sonrası yeniden ziyarete açılacak

    'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " kahramanları ile devlet erkânının ebedi istirahatgahı olan Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı, aynı zamanda içerisindeki müze ile tarihe tanıklık edenlerin özel eşyalarına ve belgelerine ev sahipliği yapıyor. Koronavirüs sonrası müze yeniden ziyarete açılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel MSB duyurdu! Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı Müzesi Kovid-19 sonrası yeniden ziyarete açılacak