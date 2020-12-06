MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Mücadelemizin kahramanları ile devlet erkânının ebedi istirahatgahı olan Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı, aynı zamanda içerisindeki müze ile tarihe tanıklık edenlerin özel eşyalarına ve belgelerine ev sahipliği yapıyor. Koronavirüs sonrası müze yeniden ziyarete açılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Milli Mücadelemizin kahramanları ile devlet erkânının ebedi istirahatgâhı olan Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı, aynı zamanda içerisindeki müze ile tarihe tanıklık edenlerin özel eşyalarına ve belgelerine ev sahipliği yapıyor. Koronavirüs sonrası müze yeniden ziyarete açılacaktır. pic.twitter.com/2yNYrGmnc8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 6, 2020