Koronavirüse karşı gizli bağışıklık! T hücresi!

Bunun aksine bir insanın kanında yeteri kadar antikor bulunmayabilir. Fakat T hücreleri sayesinde hücresel bağışıklığı yeteri kadar varsa o kişi antikorları olmadığı halde çok kısa zamanda gerekli bağışıklığı oluşturabilir. T hücreleri bağışıklık sisteminin en önemli silahıdır. Koronavirüsü tanıyorsa ve buna karşı bir bağışıklık meydana getirmişse, bu çapraz bağışıklık sayesinde diğer koronavirüs enfeksiyonlarına karşı da bir bağışıklık sağlar" dedi.