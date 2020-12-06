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    • 06.12.2020 09:31
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    'te dev operasyonu! 49 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberi... 'te düzenlenen operasyonunda 49 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 266 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsuz 9 tabanca, 8 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

    Dev uyuşturucu operasyonunda 49 gözaltı!

    'te düzenlenen operasyonunda 49 zanlı yakalandı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

    Operasyonda 49 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

    Adreslerdeki aramalarda 266 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız 9 tabanca, 8 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    43 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonu! 49 kişi gözaltına alındı